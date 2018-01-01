Лаунж зона - идеальная террасная мебель

Побыть вдали от суеты и насладиться красотой природы легко. Лаунж зона позволит создать идеальное пространство для отдыха. Её главная идея кроется в названии, которое с английского переводится как “бездельничать, отдыхать”. Это то место, где можно расслабиться и по-настоящему отдохнуть, отключившись от проблем и насущных дел и потеряв счет времени.

Как обустроить лаунж зону?

Получите энергию умиротворения морозным зимним утром и жарким летним днем. Террасная мебель создана, чтобы дарить комфорт круглый год. Расположите её на террасе, веранде или прямо в саду. Мягкий сет визуально разделит пространство, обеспечив необходимое зонирование.

Большие и удобные диваны, мягкие кресла и кофейный или журнальный столик - всё, что необходимо для комфортного семейного отдыха. Большинство предметов мебели сделаны таким образом, чтобы человек располагался лежа или полулежа, именно так достигается максимальный комфорт. Минималистичный дизайн и сдержанные оттенки не отвлекут от релакса. Дополнить лаунж зону можно уютными пледами, подушками, свечами и благовониями. И не забудьте про музыку! Приглушенная музыка в одноименном стиле позволит максимально погрузиться в атмосферу безмятежности.

Купить мебель для террасы

Садовая мебель от IDEAL PATIO отличается высоким качеством и первоклассными материалами: натуральная древесина, металл, закаленное стекло. Она обеспечивает комфортное времяпрепровождение и дарит исключительно положительные эмоции. Износостойкие чехлы точно выдержат любой праздник и не выгорят на солнце.

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