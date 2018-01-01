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г. Москва

ул. Маршала Прошлякова, д. 5, к. 4

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Стильная мебель для террасы и патио
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г. Москва

ул. Маршала Прошлякова, д. 5, к. 4

info@ideal-patio.ru

Террасная мебель - лаунж зоны

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Bellaантрацитбежевыйбелыйглянецголубойкарбонтрехместныйчерный
13
Лаунж зона VOGLIE бежевая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE бежевая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE бежевая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE бежевая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE бежевая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE бежевая - белый каркас
Артикул:LVGL.020202
В наличии
249 900
Лаунж зона CALMA антрацит с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с двухместным диваном
Артикул:LCLM.010502
В наличии
197 300
Лаунж зона CALMA черная с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с двухместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с двухместным диваном
Артикул:LCLM.010602
В наличии
197 300
Лаунж зона CALMA антрацит с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA антрацит с трехместным диваном
Артикул:LCLM.010503
В наличии
232 300
Лаунж зона CALMA черная с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с трехместным диваном
Лаунж зона CALMA черная с трехместным диваном
Артикул:LCLM.010603
В наличии
232 300
Лаунж зона VOGLIE антрацит - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE антрацит - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE антрацит - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE антрацит - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE антрацит - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE антрацит - каркас карбон
Артикул:LVGL.010502
В наличии
249 900
Лаунж зона VOGLIE антрацит - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE антрацит - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE антрацит - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE антрацит - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE антрацит - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE антрацит - белый каркас
Артикул:LVGL.020502
В наличии
249 900
Лаунж зона VOGLIE черная - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE черная - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE черная - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE черная - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE черная - каркас карбон
Лаунж зона VOGLIE черная - каркас карбон
Артикул:LVGL.010602
В наличии
249 900
Лаунж зона VOGLIE голубая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE голубая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE голубая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE голубая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE голубая - белый каркас
Лаунж зона VOGLIE голубая - белый каркас
Артикул:LVGL.020302
Нет в наличии
249 900
Лаунж зона HACIENDA антрацит - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA антрацит - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA антрацит - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA антрацит - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA антрацит - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA антрацит - каркас карбон
Артикул:LHCD.010504
В наличии
334 900
Лаунж зона HACIENDA антрацит - белый каркас
Лаунж зона HACIENDA антрацит - белый каркас
Лаунж зона HACIENDA антрацит - белый каркас
Лаунж зона HACIENDA антрацит - белый каркас
Лаунж зона HACIENDA антрацит - белый каркас
Лаунж зона HACIENDA антрацит - белый каркас
Артикул:LHCD.020504
В наличии
334 900
Лаунж зона HACIENDA черная - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA черная - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA черная - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA черная - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA черная - каркас карбон
Лаунж зона HACIENDA черная - каркас карбон
Артикул:LHCD.010604
В наличии
334 900
Лаунж зона BELLA белая
Лаунж зона BELLA белая
Лаунж зона BELLA белая
Лаунж зона BELLA белая
Лаунж зона BELLA белая
Лаунж зона BELLA белая
Артикул:LBLL.020102
В наличии
255 900

Лаунж зона - идеальная террасная мебель

Побыть вдали от суеты и насладиться красотой природы легко. Лаунж зона позволит создать идеальное пространство для отдыха. Её главная идея кроется в названии, которое с английского переводится как “бездельничать, отдыхать”. Это то место, где можно расслабиться и по-настоящему отдохнуть, отключившись от проблем и насущных дел и потеряв счет времени.

Как обустроить лаунж зону?

Получите энергию умиротворения морозным зимним утром и жарким летним днем. Террасная мебель создана, чтобы дарить комфорт круглый год. Расположите её на террасе, веранде или прямо в саду. Мягкий сет визуально разделит пространство, обеспечив необходимое зонирование.

Большие и удобные диваны, мягкие кресла и кофейный или журнальный столик - всё, что необходимо для комфортного семейного отдыха. Большинство предметов мебели сделаны таким образом, чтобы человек располагался лежа или полулежа, именно так достигается максимальный комфорт. Минималистичный дизайн и сдержанные оттенки не отвлекут от релакса. Дополнить лаунж зону можно уютными пледами, подушками, свечами и благовониями. И не забудьте про музыку! Приглушенная музыка в одноименном стиле позволит максимально погрузиться в атмосферу безмятежности.

Купить мебель для террасы

Садовая мебель от IDEAL PATIO отличается высоким качеством и первоклассными материалами: натуральная древесина, металл, закаленное стекло. Она обеспечивает комфортное времяпрепровождение и дарит исключительно положительные эмоции. Износостойкие чехлы точно выдержат любой праздник и не выгорят на солнце.

Заказать стильную лаунж зону для своего загородного дома вы можете на нашем сайте. Здесь представлен широкий выбор террасной мебели премиум класса, которая всегда доступна для заказа.

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